Столтенберг дал неутешительный прогноз о сроках завершения украинского конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что конфликт на Украине завершится ещё не скоро. Об этом он сказал немецкой медиагруппе Funke. При этом руководитель альянса подчеркнул, что страна прекратит существовать, если завершит боевые действия.

"Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине", — указал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, достижение мира на Украине возможно только в том случае, если Россия прекратит боевые действия. Столтенберг также выступил за то, чтобы предоставить Киеву обширные гарантии безопасности. Кроме того, он рассматривает Украину как будущего члена альянса.