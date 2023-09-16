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16 сентября, 07:56

Шольц не стал прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил готовность и дальше помогать Киеву, но отказался прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине. Об этом он сообщил изданию Welt am Sonntag.

"Пока длится эта война, мы будем поддерживать Украину, мы к этому готовы. Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке", — отметил канцлер Германии.

Шольц заверил, что несёт ответственность за каждое сказанное слово и тщательно обдумывает любое решение. При этом политик не стал подробно останавливаться на теме ракет Taurus, которые Украина хочет получить от Германии.

Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбёжках Югославии

Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбёжках Югославии

Напомним, Германия размышляет, стоит ли отправлять киевским властям ракеты Taurus. Министр обороны ФРГ Борис Писториус довольно остро отреагировал на давление со стороны Киева.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Дарья Нарыкова
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