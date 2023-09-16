Шольц не стал прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил готовность и дальше помогать Киеву, но отказался прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине. Об этом он сообщил изданию Welt am Sonntag.
"Пока длится эта война, мы будем поддерживать Украину, мы к этому готовы. Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке", — отметил канцлер Германии.
Шольц заверил, что несёт ответственность за каждое сказанное слово и тщательно обдумывает любое решение. При этом политик не стал подробно останавливаться на теме ракет Taurus, которые Украина хочет получить от Германии.
Напомним, Германия размышляет, стоит ли отправлять киевским властям ракеты Taurus. Министр обороны ФРГ Борис Писториус довольно остро отреагировал на давление со стороны Киева.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER