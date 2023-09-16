Шольц не стал прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил готовность и дальше помогать Киеву, но отказался прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине. Об этом он сообщил изданию Welt am Sonntag.

"Пока длится эта война, мы будем поддерживать Украину, мы к этому готовы. Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке", — отметил канцлер Германии.

Шольц заверил, что несёт ответственность за каждое сказанное слово и тщательно обдумывает любое решение. При этом политик не стал подробно останавливаться на теме ракет Taurus, которые Украина хочет получить от Германии.