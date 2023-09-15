Министр обороны ФРГ публично отчитал Кличко, выпрашивающего ракеты Taurus
Глава МО ФРГ Писториус повздорил с Кличко после просьбы поставить ракеты Taurus
Мэр Киева Виталий Кличко и министр обороны ФРГ Борис Писториус © Telegram / Виталий Кличко
Министр обороны Германии Борис Писториус остро отреагировал на эмоциональную просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это произошло во время подиумной дискуссии на Вестфальской мирной конференции в Мюнстере, посвящённой 375-летию со дня завершения Тридцатилетней войны (1618–1648). Трансляцию вёл телеканал Phoenix.
Министр обороны ФРГ Писториус повздорил с мэром Киева Виталием Кличко после просьбы поставить ракеты Taurus. Видео © Phoenix
По словам Писториуса, может пройти ещё неделя или две, пока решение будет принято. Он подчеркнул, что Берлин должен проявить высокий уровень осмотрительности, даже если "нашим украинским друзьям это трудно понять".
"К чему это постоянное подчёркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?" — возмутился министр в ответ на вопрос Кличко о поставках Taurus.
Напомним, Германия в последние месяцы решает, поставлять на Украину ракеты Taurus или нет. Киев постоянно давит на Берлин, требуя вооружение, однако в ФРГ нет согласия по этому вопросу. При этом большинство жителей Германии выступают против поставок. Главным спорным пунктом является дальность действия ракет, составляющая 500 километров. Ранее Германия принципиально не поставляла Украине подобное оружие. В ФРГ опасаются, что Киев будет использовать снаряды для ударов по территории России.