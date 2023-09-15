Министр обороны ФРГ публично отчитал Кличко, выпрашивающего ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус остро отреагировал на эмоциональную просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это произошло во время подиумной дискуссии на Вестфальской мирной конференции в Мюнстере, посвящённой 375-летию со дня завершения Тридцатилетней войны (1618–1648). Трансляцию вёл телеканал Phoenix.

Министр обороны ФРГ Писториус повздорил с мэром Киева Виталием Кличко после просьбы поставить ракеты Taurus. Видео © Phoenix

По словам Писториуса, может пройти ещё неделя или две, пока решение будет принято. Он подчеркнул, что Берлин должен проявить высокий уровень осмотрительности, даже если "нашим украинским друзьям это трудно понять".

"К чему это постоянное подчёркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?" — возмутился министр в ответ на вопрос Кличко о поставках Taurus.