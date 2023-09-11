"Вы всё равно это сделаете": Отказ Берлина поставить ракеты Taurus Киеву вывел из-себя Кулебу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь позволил себе применить непозволительный тон в отношении с союзниками. На этот раз досталось его немецкой коллеге Анналене Бербок, которая заявила об отказе Германии поставлять Киеву ракеты Taurus.

Бербок, которая сегодня посетила Киев, заявила, что решение об отказе поставок данных ракет обусловлено опасениями Берлина: власти боятся, что украинские войска начнут наносить ими удары по России. Такой ответ не устроил Кулебу, после чего он призвал немецкую коллегу "не ломаться".