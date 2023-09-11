"Вы всё равно это сделаете": Отказ Берлина поставить ракеты Taurus Киеву вывел из-себя Кулебу
Кулеба нахамил Бербок из-за отказа Германии поставлять ракеты Taurus
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / AP
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь позволил себе применить непозволительный тон в отношении с союзниками. На этот раз досталось его немецкой коллеге Анналене Бербок, которая заявила об отказе Германии поставлять Киеву ракеты Taurus.
Бербок, которая сегодня посетила Киев, заявила, что решение об отказе поставок данных ракет обусловлено опасениями Берлина: власти боятся, что украинские войска начнут наносить ими удары по России. Такой ответ не устроил Кулебу, после чего он призвал немецкую коллегу "не ломаться".
"Вы всё равно это сделаете (поставите Киеву ракеты. — Прим. Лайфа). Я не понимаю, почему мы теряем время", — выдал дипломат, чьи слова приводит газета Die Zeit.
Напомним, Германия в последние месяцы решает вопрос о поставках на Украину ракет Taurus. Однако Олаф Шольц пока сомневается и предлагает сосредоточиться на отправке тяжёлой артиллерии, танков и средств ПВО. Киев же постоянно давит на Берлин, требуя вооружение. Сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине и Германии, отмечают СМИ. При этом большинство жителей ФРГ выступают против поставок.