Белый дом не увидел возможности завершения конфликта на Украине на условиях США
Вашингтон не видит возможности завершения украинского конфликта на своих условиях. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Очевидно, что это не случится прямо сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Также Кирби заявил, что США пристально следят за визитом Ким Чен Ына в Россию. Такое внимание к визиту лидера КНДР вызвано опасениями Вашингтона из-за растущего оборонного взаимодействия Москвы и Пхеньяна.
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