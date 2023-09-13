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13 сентября, 02:58

США обречены прослыть несправедливыми интервентами из-за Украины

AT назвал вмешательство США в конфликт на Украине "несправедливой интервенцией"

Активное вмешательство Соединённых Штатов в вооружённый конфликт на Украине вызвано амбициями американской политической элиты. Именно поэтому оно обречено закрепиться в истории как несправедливая интервенция, уверены в журнале American Thinker.

По словам автора статьи Виктории Уайт Бергер, президент Джо Байден неспроста принял решение оказать Киеву активную военную и финансовую поддержку. Кризис позволяет ему скрывать свои преступные махинации.

"Если продолжительное вмешательство базируется в основном на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией. У США уже было подобное во Вьетнаме", — напомнила журналистка.

В США начали расследование в рамках импичмента Байдена

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По данным телеканала Fox News, США потратили на помощь Украине почти 111 миллиардов долларов. Впрочем, деньги и оружие не помогают ВСУ на поле боя. Украинские войска лишь несут огромные потери и теряют западную технику.

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ТАСС / Susan Walsh

Илья Пушкарев
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