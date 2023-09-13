Активное вмешательство Соединённых Штатов в вооружённый конфликт на Украине вызвано амбициями американской политической элиты. Именно поэтому оно обречено закрепиться в истории как несправедливая интервенция, уверены в журнале American Thinker.

По словам автора статьи Виктории Уайт Бергер, президент Джо Байден неспроста принял решение оказать Киеву активную военную и финансовую поддержку. Кризис позволяет ему скрывать свои преступные махинации.