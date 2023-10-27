Россиянам рассказали, как украсить дом к Новому году, чтобы снискать милость Зелёного Дракона

2024-й станет годом Зелёного Деревянного Дракона. Как правильно подготовиться к украшению жилища, рассказала эксперт Татьяна Ситникова. Она посоветовала использовать для этих целей композиции из ели, сухоцветов и живых цветов.

Стихией 2024 года будет дерево, его главный цвет — зелёный. Зелёный — это символ гармонии, покоя и стабильности. Он оказывает благотворное влияние на настроение и атмосферу. Кроме того, считается, что чем раньше начать украшать дом, тем приятнее будет Дракону, который любит всё яркое и блестящее.

По словам эксперта, сначала лучше остановиться на выборе цвета декора. Так, лучше украшать дом, используя разные оттенки зелёного цвета: от светлой мяты до тёмного лесного мха. Ситникова пояснила, что этот цвет является символом стабильности, покоя и гармонии. Зелёный благоприятно сказывается на настроении домочадцев и атмосфере дома.

"Если вы задумываетесь о композициях, которыми можно украсить дом, то пусть в них будут самые разные оттенки зелёного: от светлой мяты до тёмного лесного мха. Разбавить их можно золотым, жёлтым и огненно-красным цветом. Можно использовать ярко-оранжевый и не слишком тёмный терракотовый. Ель с капсулированными цветами идеально вписывается в концепцию года Дракона", — подчеркнула эксперт в беседе с "Тульской службой новостей".

Кроме того, в Новый год стоит окружить себя зеленью: чем больше, тем лучше. В качестве декора подойдут большие лимонные деревья в нарядных кадках, праздничные кашпо с цветами, большие или маленькие вазы с яркими букетами, ёлочные композиции с цветами. По словам Ситниковой, не стоит забывать и о свечах на стол и подоконники.

Помимо этого, для украшения дома или офиса можно приобрести стеклянные шарики, мишуру, гирлянды с разноцветными лампочками, китайские фонари и цветы. И, разумеется, стоит добавить главный символ года — фигурку Дракона, указала Ситникова.