Прокурор просит 7,5 года колонии для бизнесмена Батурина по делу о покушении на мошенничество

В ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить обвиняемого в покушении на мошенничество бизнесмена Виктора Батурина к семи годам и шести месяцам колонии. Дело рассматривается в Симоновском суде Москвы. По словам адвоката Игоря Шабанова, Батурин не признаёт свою вину.

Напомним, бизнесмена Виктора Батурина задержали 1 июля 2021 года. Как заявлял его адвокат, предприниматель "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений". Батурин занимал пост вице-президента компании "Интеко". В 2006 году глава "Интеко" Елена Батурина объявила, что её брат больше не работает в компании. А в 2011 году Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании, предоставив договор с подписью якобы своей сестры. Сама она утверждала, что представленная подпись не её.