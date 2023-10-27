Прокурор просит 7,5 года колонии для бизнесмена Батурина по делу о покушении на мошенничество
Прокурор запросил для бизнесмена Виктора Батурина 7,5 года колонии
В ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить обвиняемого в покушении на мошенничество бизнесмена Виктора Батурина к семи годам и шести месяцам колонии. Дело рассматривается в Симоновском суде Москвы. По словам адвоката Игоря Шабанова, Батурин не признаёт свою вину.
Напомним, бизнесмена Виктора Батурина задержали 1 июля 2021 года. Как заявлял его адвокат, предприниматель "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений". Батурин занимал пост вице-президента компании "Интеко". В 2006 году глава "Интеко" Елена Батурина объявила, что её брат больше не работает в компании. А в 2011 году Батурин обратился в суд с иском о возврате ему 25% акций компании, предоставив договор с подписью якобы своей сестры. Сама она утверждала, что представленная подпись не её.
К слову, у Батурина уже были проблемы с законом из-за "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании. В январе 2016-го Верховный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство бизнесмена о смягчении наказания. В итоге Батурин вышел из колонии, заплатив штраф в 300 тысяч рублей. После освобождения он планировал остаться в Калмыкии, чтобы с головой уйти в сельское хозяйство.
ТАСС / Михаил Метцель