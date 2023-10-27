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27 октября, 15:41

Названы главные причины неприятного запаха изо рта

Врач Сошников назвал зубной камень и налёт главными причинами запаха изо рта

Самой распространённой причиной плохого запаха изо рта являются заболевания дёсен. Об этом рассказал врач – стоматолог-терапевт Алексей Сошников. По его словам, рекордсменом является образование зубного отложения (камня или налёта).

"В этом случае дёсны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах. Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха", приводит слова медика "Газета.ru".

Также причинами плохого запаха изо рта могут быть некачественные пломбы или ортопедические конструкции, которые перестали прилегать к зубам. Однако многое зависит и от гигиены. По словам стоматолога, необходимо правильно и регулярно чистить зубы. Особенно важно не забывать о вечерней чистке, ведь тогда отдыхает и расслабляется ваша полость рта. Сошников призвал использовать мануальную или электрическую зубную щётку, зубную нить, монопучковую зубную щётку и зубные ёршики.

Кроме того, отметил эксперт, на запах изо рта влияют проблемы с ЖКТ и заболевания дыхательной системы. Другими причинами могут быть недостаточный объём выпитой жидкости, низкая влажность и высокая температура в спальне, заключил стоматолог.

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Ранее Лайф писал, как связаны болезни полости рта и желудка. Многие проблемы с зубами могут вызывать болезни ЖКТ, а иногда — даже рак, отмечают эксперты.

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Дарья Нарыкова
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