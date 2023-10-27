Названы главные причины неприятного запаха изо рта

Самой распространённой причиной плохого запаха изо рта являются заболевания дёсен. Об этом рассказал врач – стоматолог-терапевт Алексей Сошников. По его словам, рекордсменом является образование зубного отложения (камня или налёта).

"В этом случае дёсны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах. Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха", — приводит слова медика "Газета.ru".

Также причинами плохого запаха изо рта могут быть некачественные пломбы или ортопедические конструкции, которые перестали прилегать к зубам. Однако многое зависит и от гигиены. По словам стоматолога, необходимо правильно и регулярно чистить зубы. Особенно важно не забывать о вечерней чистке, ведь тогда отдыхает и расслабляется ваша полость рта. Сошников призвал использовать мануальную или электрическую зубную щётку, зубную нить, монопучковую зубную щётку и зубные ёршики.

Кроме того, отметил эксперт, на запах изо рта влияют проблемы с ЖКТ и заболевания дыхательной системы. Другими причинами могут быть недостаточный объём выпитой жидкости, низкая влажность и высокая температура в спальне, заключил стоматолог.