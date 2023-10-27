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27 октября, 15:21
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Афзалов официально сменил Суровикина на посту главкома ВКС

Минобороны: Генерал-полковник Виктор Афзалов официально назначен главкомом ВКС

<p>Генерал-полковник Виктор Афзалов. Обложка © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295481@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Function.mil.ru</a></p>

Генерал-полковник Виктор Афзалов. Обложка © Function.mil.ru

Министерство обороны России подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте оборонного ведомства.

Новый главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Афзалов. Скриншот © Сайт Министерства обороны РФ

Новый главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Афзалов. Скриншот © Сайт Министерства обороны РФ

"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами", — говорится на сайте Минобороны.

Ранее Афзалов исполнял обязанности главкома ВКС. На этом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина.

Суровикин дал первый комментарий за несколько месяцев

Суровикин дал первый комментарий за несколько месяцев

Виктор Афзалов родился в 1968 году в Крыму. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны имени маршала авиации Е.Я. Савицкого (1989), Военную академию противовоздушной обороны (2000), Военную академию Генштаба ВС РФ (2010). В разные годы командовал бригадой воздушно-космической обороны оперативно-стратегического командования Воздушно-космической обороны, был первым заместителем командующего объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа, командующим объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа. С 2018 по 2023 год занимал пост начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВКС.

Ранее Лайф писал, что ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Их передал Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина.

Никита Никонов
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