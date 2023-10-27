Афзалов официально сменил Суровикина на посту главкома ВКС
Минобороны: Генерал-полковник Виктор Афзалов официально назначен главкомом ВКС
Генерал-полковник Виктор Афзалов. Обложка © Function.mil.ru
Министерство обороны России подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте оборонного ведомства.
Новый главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Афзалов. Скриншот © Сайт Министерства обороны РФ
"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами", — говорится на сайте Минобороны.
Ранее Афзалов исполнял обязанности главкома ВКС. На этом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина.
Виктор Афзалов родился в 1968 году в Крыму. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны имени маршала авиации Е.Я. Савицкого (1989), Военную академию противовоздушной обороны (2000), Военную академию Генштаба ВС РФ (2010). В разные годы командовал бригадой воздушно-космической обороны оперативно-стратегического командования Воздушно-космической обороны, был первым заместителем командующего объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа, командующим объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа. С 2018 по 2023 год занимал пост начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВКС.
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