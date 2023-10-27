Афзалов официально сменил Суровикина на посту главкома ВКС

Виктор Афзалов родился в 1968 году в Крыму. Окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны имени маршала авиации Е.Я. Савицкого (1989), Военную академию противовоздушной обороны (2000), Военную академию Генштаба ВС РФ (2010). В разные годы командовал бригадой воздушно-космической обороны оперативно-стратегического командования Воздушно-космической обороны, был первым заместителем командующего объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа, командующим объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа. С 2018 по 2023 год занимал пост начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВКС.