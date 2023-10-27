Россиянам объяснили, с какими симптомами нужно срочно бежать к альгологу
Реабилитолог Терехова: При хронической боли следует обращаться к альгологу
Если человека мучает боль, не проходящая в течение нескольких месяцев, то ему следует обратиться за помощью к врачу-альгологу. Этот специалист проведёт комплексную диагностику и назначит необходимую терапию, рассказала член Российского общества по изучению боли и Союза реабилитологов РФ Анна Терехова.
Как пояснила медик, хроническая боль, как правило, продолжается более трёх месяцев или сохраняется в течение месяца после исчезновения её причины. При таком состоянии у человека могут появляться и другие симптомы, среди которых, в частности, усталость, тревога и депрессия.
"Ощущение боли может быть разным. Например, она может быть пульсирующей, колющей, жгучей или жалящей, постоянной или непостоянной, а интенсивность боли может варьироваться", — отметила Терехова в беседе с РИАМО.
Реабилитолог рекомендовала не затягивать с походом к альгологу, ведь долгое терпение боли может обернуться необратимыми процессами.
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