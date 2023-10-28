В акватории озера Байкал произошло землетрясение

В акватории озера Байкал вблизи Прибайкальского района Республики Бурятия зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщили в региональном управлении МЧС, предварительно, жертв и разрушений нет.

"В акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 22,7 километра северо-западнее населённого пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе", — рассказали в пресс-службе.