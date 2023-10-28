Москвичке ампутировали две груди вместо одной и лишили соска. Так ей предложили обезопасить себя от рака, как это сделала голливудская актриса Анджелина Джоли. Как сообщает SHOT, теперь ставшая инвалидом 47-летняя женщина требует призвать к ответу столичных врачей.

Москвичка осталась инвалидом после попытки обезопасить себя от рака, как Анджелина Джоли. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в 2016 году Альбине удалили злокачественную опухоль в одной груди, но недавно случился рецидив. Тогда, по совету знакомых, она обратилась к онкологу-маммологу Рано Азимовой. Хирург убедила пациентку заменить сразу две молочные железы, включая здоровую, на импланты. Именно такую операцию в своё время сделала Анджелина Джоли. Врач заявила, что если этого не сделать, то есть риск развития опухоли во второй груди. Пациентка утверждает, что Азимова сделала ей разметку на груди и проводила в операционную. При этом хирургическое вмешательство, как позже выяснилось, проводили уже другие врачи.

"Я вышла через друзей на МЕДСИ, непосредственно на доктора Азимову. В комнате осмотра она сделала мне полностью разметки, как будут оперировать, и мы поехали в операционную. Утром, когда сняли бандаж, уже были большие такие тёмные пятна на всей молочной железе", — поделилась 47-летняя Альбина.

В этот же день, по словам женщины, её выписали с температурой 39 ℃, порекомендовав из препаратов всего лишь зелёнку и мазь с обезболивающим эффектом. При этом через два месяца у Альбины дела стали ещё хуже: сгнил сосок. В это медучреждение москвичка обращаться побоялась и согласилась снова лечь под нож в другой клинике. Там ей заменили имплант и зашили дыру в груди, пересадив часть кожи со спины. В результате Альбине дали III группу инвалидности, хотя она считает, что должны были дать II группу, так как, помимо рецидива, у неё были удалены органы, а также она получала лучевую и химиотерапию. В настоящее время пострадавшая находится в ремиссии. Оставлять ситуацию безнаказанной Альбина не собирается. Она обратилась с заявлением в СК РФ и намерена добиваться возбуждения уголовного дела по статье "Халатность" и взыскания денежной компенсации.