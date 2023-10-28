В результате массового ДТП в Египте погибло 32 человека

В Египте в результате столкновения нескольких автомобилей погибло 32 человека. Об этом сообщили в службе безопасности провинции Бухейра, где и произошло ДТП. Уточняется, что инцидент случился на трассе, которая связывает Каир с городом Александрия.

Последствия ДТП с несколькими автомобилями в Египте. Видео © X / DailyNewsEgypt

"В результате аварии погибло 32 человека, 60 получили ранения", — приводит слова представителя службы газета Al-Ahram.

Известно, что на 132-м километре дороги возникла утечка масла в одном из автомобилей. В результате этого произошло массовое столкновение машин. Некоторые из них загорелись. Всех пострадавших доставили в ближайшие медучреждения. Расследованием происшествия занимается местная прокуратура. В дипломатических представительствах РФ в Египте пока не располагают информацией об этом ДТП.