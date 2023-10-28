Ресторатор назвал топ-3 необычных кухонь мира, которые стоит попробовать
Ресторатор Третьяков посоветовал обратить внимание на блюда из Перу и Нигерии
Кроме популярных итальянской и японской кухонь ценителям мировой кулинарии стоит обратить внимание на блюда из Перу, Таиланда и Нигерии. Об этом рассказал ресторатор Андрей Третьяков. По его словам, эти страны имеют не менее удивительные кулинарные традиции.
Так, перуанская кухня совмещает в себе влияние индейской, испанской и африканской культур. Одно из самых известных блюд в Перу — "Севиче". Это свежая рыба, маринованная в лаймовом соке с перцем и чесноком. Также эксперт посоветовал "Ломо Сальтадо". Это мясо, обжаренное с овощами. Его подают с картофелем и ароматным соусом. А вот тайская кухня сочетает остроту, кислоту, сладость и соль, считает ресторатор. Он посоветовал суп "Том Ям Гунг" с креветками, лимонной травой и грибами.
"Этот ароматный суп представляет собой настоящий кулинарный праздник. Помимо этого, рекомендую попробовать "Пад-тай" — жареную лапшу с овощами и морепродуктами, приправленными тайскими специями", — сказал Третьяков в беседе с порталом "Страсти".
Из нигерийской кухни эксперт посоветовал попробовать "Джолоф". Это рис, приготовленный с помидорами, перцем и разнообразными специями. Также он рекомендовал блюдо "Суя". Это жареное мясо, маринованное в специях, которое подаётся с арахисовым соусом.
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