Украинке дали пять лет тюрьмы за кражу сала
ТСН: Жительнице Волынской области Украины дали пять лет тюрьмы за кражу сала
Жительницу Волынской области, что на западе Украины, приговорили к пяти годам лишения свободы за кражу сала. Об этом сообщает ТСН.
"В городе Ковеле 27-летнюю девушку осудили за кражу пакета с салом. Ей назначили пять лет за решёткой", — говорится в сообщении.
По данным журналистов, 27-летняя украинка распивала алкоголь на автостанции города Ковеля в компании трёх знакомых и там же уснула. На соседней лавочке спал нетрезвый мужчина, у которого в сумке было почти восемь килограммов сала. В итоге собутыльники девушки обвинили её в краже свиного продукта. До этого обвиняемая числилась на испытательном сроке за воровство товаров из супермаркета, поэтому её и посадили в тюрьму на пять лет.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала, совершённой десять лет назад. С повинной мужчина пришёл из-за бессонницы, вызванной муками совести. Он возместил ущерб потерпевшему и извинился перед ним.
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