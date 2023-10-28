Украинке дали пять лет тюрьмы за кражу сала

По данным журналистов, 27-летняя украинка распивала алкоголь на автостанции города Ковеля в компании трёх знакомых и там же уснула. На соседней лавочке спал нетрезвый мужчина, у которого в сумке было почти восемь килограммов сала. В итоге собутыльники девушки обвинили её в краже свиного продукта. До этого обвиняемая числилась на испытательном сроке за воровство товаров из супермаркета, поэтому её и посадили в тюрьму на пять лет.