Житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала десятилетней давности

Житель города Усть-Камчатска, терзаемый угрызениями совести, явился в полицию и признался в краже сала, совершённой десять лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Камчатского края в телеграм-канале.

Мужчина проник в чужую квартиру в 2013 году, унёс верхнюю одежду хозяина и три килограмма сала. Ущерб оценивался в 26 тысяч рублей. По горячим следам разыскать злоумышленника не удалось, и расследование приостановили.

С повинной фигурант пришёл из-за бессонницы, вызванной муками совести. Он возместил ущерб потерпевшему и извинился перед ним.

"Оценка действиям обвиняемого будет дана судом с учётом всех обстоятельств, смягчающих наказание", — пишет ведомство.