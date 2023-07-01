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1 июля, 10:17

В Подмосковье мужчина закрутил роман с пенсионеркой и украл у неё 800 тыс. рублей и украшения

В Подмосковье мужчина вынес 800 тысяч рублей и украшения из квартиры пенсионерки

<p>Мужчина, похитивший у пенсионерки в Подмосковье деньги и украшения. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53586" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, похитивший у пенсионерки в Подмосковье деньги и украшения. Обложка © SHOT

В Подмосковье мужчина вынес около 800 тысяч рублей, золотой браслет и серьги из квартиры пенсионерки, с которой встречался несколько месяцев. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, 68-летняя жительница Клина Ольга С. решила разнообразить личную жизнь и познакомилась с 41-летним Эдуардом. Мужчина нередко оставался дома у пенсионерки и присматривался к ценным вещам, которые женщина хранила в сейфе. В итоге за пару месяцев он вынес девять тысяч долларов, 20 тысяч рублей и дорогие ювелирные изделия. Теперь злоумышленника ищут полицейские.

Чоповца попросили постеречь огромную сумму денег, а он украл их вместе с машиной

Чоповца попросили постеречь огромную сумму денег, а он украл их вместе с машиной

Ранее сообщалось, что житель Приморского края обратился к молодому знакомому за помощью в установке приложений на новый телефон и в результате лишился 1,2 миллиона рублей.

Иван Косицын
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