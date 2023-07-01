В Подмосковье мужчина закрутил роман с пенсионеркой и украл у неё 800 тыс. рублей и украшения

В Подмосковье мужчина вынес около 800 тысяч рублей, золотой браслет и серьги из квартиры пенсионерки, с которой встречался несколько месяцев. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

По его информации, 68-летняя жительница Клина Ольга С. решила разнообразить личную жизнь и познакомилась с 41-летним Эдуардом. Мужчина нередко оставался дома у пенсионерки и присматривался к ценным вещам, которые женщина хранила в сейфе. В итоге за пару месяцев он вынес девять тысяч долларов, 20 тысяч рублей и дорогие ювелирные изделия. Теперь злоумышленника ищут полицейские.