Россиянин снял со счёта друга 1,2 млн "чаевых" за помощь с новым смартфоном

Житель Приморского края обратился к молодому знакомому за помощью в установке приложений на новый телефон и в результате лишился 1,2 млн рублей. О неприятном инциденте рассказывает SHOT.

23-летний россиянин (слева) и его 55-летний знакомый. Фото © t.me / SHOT

Всё произошло в посёлке Авангард. 55-летний электромеханик купил себе новый смартфон и попросил 23-летнего друга помочь с установкой приложений. Парень выполнил задачу, а заодно перевёл себе все накопления старшего товарища. Пустые счета мужчина обнаружил уже дома, но сразу понял, куда ушли деньги.

На мошенника заведено уголовное дело по статье "Кража", парню грозит от одного до трёх лет лишения свободы или штраф в размере 100–500 тысяч рублей.