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19 июня, 11:51

Уральца отправили в тюрьму за кражу золота и 22 плиток шоколада

В Перми мужчину отправили в колонию на 2,5 года за кражу 22 шоколадок и золота

В Перми мужчину отправили в колонию на 2,5 года за кражу 22 плиток шоколада и золотых украшений. Об этом рассказали в Мотовилихинском районном суде.

"В ноябре 2022 года мужчина пришёл в магазин "Пятёрочка" и украл оттуда 22 плитки шоколада различных марок. Спустя месяц пермяк, находясь в гостях, похитил у хозяев золотые украшения и скрылся", — отметили в суде.

По данным Ura.ru, на заседании суда вор раскаялся и признал свою вину. Мужчина извинился перед тем, у кого похитил золото.

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Грабители суши-бара хотели вынести деньги, но не устояли перед рыбкой и вернулись

Ранее Лайф писал, что бойкая уральская продавщица скрутила вора алкомаркета приёмами тайского бокса. Эта сцена точно достойна крутого боевика.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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