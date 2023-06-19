Уральца отправили в тюрьму за кражу золота и 22 плиток шоколада

В Перми мужчину отправили в колонию на 2,5 года за кражу 22 плиток шоколада и золотых украшений. Об этом рассказали в Мотовилихинском районном суде.

"В ноябре 2022 года мужчина пришёл в магазин "Пятёрочка" и украл оттуда 22 плитки шоколада различных марок. Спустя месяц пермяк, находясь в гостях, похитил у хозяев золотые украшения и скрылся", — отметили в суде.

По данным Ura.ru, на заседании суда вор раскаялся и признал свою вину. Мужчина извинился перед тем, у кого похитил золото.