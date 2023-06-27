Чоповца попросили постеречь огромную сумму денег, а он украл их вместе с машиной

В Москве мужчина угнал машину, в салоне которой находились 250 миллионов рублей в мешках наличными. О происшествии рассказал SHOT.

Похищение случилось в Люблинском районе столицы. 37-летний мужчина, владеющий бизнесом по оптовой продаже автодеталей, обратился к своему 46-летнему брату с просьбой помочь в сделке — он планировал приобрести недвижимость на Рублёвке. Для этого он передал родственнику 250 миллионов рублей наличными (190 миллионов в рублях и ещё 60 миллионов в долларах), а отвезти их к пункту назначения предложил на своём "ленд крузере". Перед заключением сделки оставалось выполнить ещё один небольшой этап — заехать по определённому адресу и забрать оттуда ещё 1,5 миллиона рублей, которых не хватало до полной суммы покупки.

Старший брат рассудил, что сумма очень велика, а потому и ответственность на нём серьёзная, так что из соображений безопасности решил позвать себе в помощь давнего друга — 34-летнего чоповца, у которого было разрешение на травматическое оружие. Мужчины съездили по нужному адресу, забрали оттуда 1,5 миллиона, оставалось только добраться до финальной точки маршрута. Всё обернулось неожиданным образом, когда водитель сделал остановку у магазина, чтобы купить воды. Оставшийся в машине чоповец не устоял перед искушением — воспользовавшись отсутствием товарища, он пересел за руль и угнал машину вместе со всеми деньгами.

34-летний сотрудник ЧОП, угнавший машину с наличными. Фото © telegram / SHOT

Отошедший за водой мужчина сразу же позвонил в полицию, как только понял, что его ненадёжный друг исчез вместе с машиной и наличными, заблокировав к тому же свой телефон. Брошенный угонщиком автомобиль нашли в Кузьминках. Самого беглеца с похищенными деньгами разыскивает полиция.