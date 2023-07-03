В Пермском крае мужчина обокрал мэрию

В Пермском крае перед судом предстал мужчина, обокравший мэрию. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ноябре 2022 года в дежурную часть одного из отделов полиции поступило сообщение о краже из административного здания компьютерной техники на сумму более чем 20 тысяч рублей.

Вора оперативно задержали, им оказался неоднократно судимый 43-летний житель Бардымского района, который сразу сознался в преступлении. Оказалось, что он делал ремонт в мэрии, знал план здания и решил этим воспользоваться.

"В обеденное время мужчина зашёл в помещение через запасный выход, дверь которого оказалась открытой, и похитил системный блок и монитор. Через час вернулся и вынес принтер", — говорится в опубликованном сообщении.

Вечером злоумышленник вновь пришёл в мэрию и, увидев, что дверь закрыта, разбил окно кирпичом. Мужчина похитил ноутбук, компьютерную мышь и блок питания, после чего скрылся.

Районный суд назначил вору наказание в виде двух лет колонии строгого режима.