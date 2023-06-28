Сотрудник стрелкового клуба с ружьём в руках обокрал алкомаркет в Москве
В Москве полиция задержала работника подмосковного стрелкового клуба, который ворвался в магазин с ружьём и бесплатно вынес оттуда несколько бутылок алкоголя. О случившемся сообщает МВД РФ.
Мужчина ограбил алкомаркет, угрожая оружием. Видео © t.me / МВД Медиа
25 июня мужчина зашёл в алкомаркет на Верхней Первомайской, в его руках было оружие. Он потребовал от сотрудников сложить ему в сумку выпивку, после чего направился к выходу, пригрозив устроить стрельбу в случае сопротивления. Полицейские оперативно установили личность мужчины и нагрянули к нему домой.
В момент задержания нарушитель направил на стражей порядка ружьё. Один из правоохранителей схватил его за ствол и отвёл в сторону, затем прогремел выстрел, пуля попала в стену. Возбуждено уголовное дело за разбой и применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее сообщалось, что в Дмитровском районе Москвы четверо вооружённых автоматами и пистолетами мужчин обокрали проститутку на 20 тысяч рублей. По горячим следам полицейским удалось поймать одного из злоумышленников. У 41-летнего задержанного изъяли пистолет Grand Power, автомат СХ-АК-103, три магазина и 59 патронов.
t.me / МВД Медиа