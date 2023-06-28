Сотрудник стрелкового клуба с ружьём в руках обокрал алкомаркет в Москве

В Москве полиция задержала работника подмосковного стрелкового клуба, который ворвался в магазин с ружьём и бесплатно вынес оттуда несколько бутылок алкоголя. О случившемся сообщает МВД РФ.

Мужчина ограбил алкомаркет, угрожая оружием. Видео © t.me / МВД Медиа

25 июня мужчина зашёл в алкомаркет на Верхней Первомайской, в его руках было оружие. Он потребовал от сотрудников сложить ему в сумку выпивку, после чего направился к выходу, пригрозив устроить стрельбу в случае сопротивления. Полицейские оперативно установили личность мужчины и нагрянули к нему домой.

В момент задержания нарушитель направил на стражей порядка ружьё. Один из правоохранителей схватил его за ствол и отвёл в сторону, затем прогремел выстрел, пуля попала в стену. Возбуждено уголовное дело за разбой и применение насилия в отношении представителя власти.