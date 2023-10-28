Российских врачей освободят от лишних обязанностей

Проект по повышению производительности труда поможет убрать из обязанностей врачей те, что не связаны с медициной. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отметив, что данные обязанности перейдут к колл-центрам и информационным специалистам. По его словам, это "большой проект", который позволит врачам больше времени уделять пациентам.

"Для того чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, но в том числе [осуществляется] и оптимизация определённых процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу", — подчеркнул министр во время рабочей поездки в Адыгею.

Говоря о республиканских больницах, Мурашко отметил, что сократить потерю времени у врачей позволят системы "Проектный офис" — правильная организация регистратур, маршрутов пациентов, а также устройства кабинетов. Глава Минздрава также указал, что сейчас заметен сильный приток молодых специалистов.