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28 октября, 17:07

Российских врачей освободят от лишних обязанностей

Мурашко заявил, что из обязанностей врачей уберут немедицинские функции

Проект по повышению производительности труда поможет убрать из обязанностей врачей те, что не связаны с медициной. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отметив, что данные обязанности перейдут к колл-центрам и информационным специалистам. По его словам, это "большой проект", который позволит врачам больше времени уделять пациентам.

"Для того чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, но в том числе [осуществляется] и оптимизация определённых процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу", — подчеркнул министр во время рабочей поездки в Адыгею.

Говоря о республиканских больницах, Мурашко отметил, что сократить потерю времени у врачей позволят системы "Проектный офис" — правильная организация регистратур, маршрутов пациентов, а также устройства кабинетов. Глава Минздрава также указал, что сейчас заметен сильный приток молодых специалистов.

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Ранее Мурашко заявил, что в следующем году у всех россиян появятся цифровые медицинские профили. Министр отметил, что сейчас стоит задача создать единую систему персонифицированного учёта. Сначала её внедрят в 14 пилотных регионах России, а затем расширят по всей стране.

Обложка ©

ТАСС / Александр Артёменков

Никита Осипов
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