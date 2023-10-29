В Петербурге скрутивших людей на улице пранкеров в форме ОМОНа задержали настоящие силовики

В Санкт-Петербурге актёров-пранкеров в форме ОМОНа, которые скрутили и повалили на землю группу людей на улице, задержали настоящие силовики. Об этом сообщает SHOТ. Позже выяснилось, что ненастоящие сотрудники ОМОНа разыграли участников коуч-встречи.

Пранкеры в форме ОМОНа скрутили группу людей на улице в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что инцидент произошёл на пересечении 1-й Советской улицы и Суворовского проспекта. Происходящее сняли на видео. На кадрах видно, как группа мужчин в форме ОМОНа выходит из автомобиля и грубо валит на землю компанию молодых людей. У фейковых силовиков были ружья. Как оказалось, страйкбольные.

Очевидцы вызвали на место происшествия настоящих сотрудников ОМОНа. Те задержали 21 человека. Среди них были ненастоящие сотрудники ОМОНа и участники встречи с коучами. Выяснилось, что двое бизнесменов из Москвы заказали "коуч-встречу" своим знакомым, большинство на неё приехали как раз из столицы. В итоге в отношении 17 человек составили протокол о мелком хулиганстве. Из автомобиля пранкеров изъяли рубашки и куртки с атрибутикой структуры. Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве.