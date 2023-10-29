Сборная России стала победителем Международных парламентских игр
Победители турнира по мини-футболу XI Международных парламентских игр команда Государственной думы РФ. Обложка © Пресс-служба Комитета Государственной думы по спорту
Российская команда победила сборную парламентариев мира в футбольном гала‑матче, прошедшем в Москве, и заняла первое место в соревнованиях XI Международных парламентских игр. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Государственной думы по спорту.
В рамках финального дня турнира россияне обыграли соперников со счётом 6:2. Сборную мира представляли игроки из 12 стран: Белоруссии, Киргизии, Малави, Южного Судана, Эфиопии, Камеруна, Индии, Кении, Сейшельских Островов, Гаити, Гонконга и ЮАР. Это событие стало закрытием соревнований XI Международных парламентских игр, которые прошли в столице РФ с 27 по 29 октября.
Российские законотворцы по итогам общего зачёта стали победителями. Серебро досталось белорусам, а киргизские парламентарии заняли третье место. Международные парламентские игры проводятся с 2009 года.
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