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30 октября, 07:04

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Беринговом море у берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение произошло в точке с координатами 55°800 северной широты, 164°502 восточной долготы (в Беринговом проливе. — Прим. Лайфа) на глубине 62 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря, в 116 километрах северо-западнее села Никольское Алеутского муниципального округа", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что жители окрестных населённых пунктов не ощутили сейсмособытие и не обращались по этому поводу в экстренные службы.

В Дагестане случилось землетрясение магнитудой 4,8

В Дагестане случилось землетрясение магнитудой 4,8

Другое землетрясение недавно произошло в акватории озера Байкал в Республике Бурятия. Его магнитуда составила 4,4. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Елена Верещака / ТАСС

Матвей Константинов
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