В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося ледяного дождя, который, как ожидается, покроет дороги коркой наледи. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, предупреждение будет действовать по меньшей мере до 15 часов текущего дня.

"Росгидрометом выпущено штормовое предупреждение. В Москве до 15:00 часов понедельника прогнозируются ледяной дождь и гололёд", — приводит слова синоптика ТАСС.

В МЧС призвали жителей и гостей столицы быть предельно внимательными, а водителей — аккуратно управлять транспортом и не парковаться под деревьями.