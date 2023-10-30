Регион

Уведомления отключены

30 октября, 08:03

Госдеп не пустил дипломатов РФ на открытие памятника Иоанну Кронштадтскому в США

Посольство РФ в США: Госдеп не дал дипломатам прибыть на открытие монумента

<p>Открытие монумента в Калифорнии. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/EmbUSA/5342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в США</a></p>

Открытие монумента в Калифорнии. Обложка © t.me / Посольство России в США

Госдепартамент не дал согласия на прибытие российских дипломатов к моменту открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего в Калифорнии. Об этом сказано Посольством РФ в Вашингтоне.

Открытие монумента в Калифорнии. Фото © t.me / Посольство России в США

Открытие монумента в Калифорнии. Фото © t.me / Посольство России в США

Открытие монумента в Калифорнии. Фото © t.me / Посольство России в США

Открытие монумента в Калифорнии. Фото © t.me / Посольство России в США

"Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. <…> Однако Госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", — говорится в тексте.

Церемония открытия состоялась накануне, 29 октября. Литургию провёл архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл. Сам памятник создан мастерской ООО РНТМ "Артпроект" при поддержке фонда "Под Покровом Богородицы". Российская дипмиссия помогла привезти бронзовый монумент в США. Дипломаты поблагодарили всех, кто был задействован в процессе реализации проекта и пришёл на церемонию открытия.

Патриарх Кирилл ответил желающей "свалить из Рашки" молодёжи

Патриарх Кирилл ответил желающей "свалить из Рашки" молодёжи

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как привлечь подрастающее поколение в храмы. По его словам, молодые люди ищут в церкви радость, а не скорбь, поэтому "мраком никогда молодёжь в храм не привлечёшь".

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Культура
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров