Госдеп не пустил дипломатов РФ на открытие памятника Иоанну Кронштадтскому в США

Госдепартамент не дал согласия на прибытие российских дипломатов к моменту открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего в Калифорнии. Об этом сказано Посольством РФ в Вашингтоне.

Открытие монумента в Калифорнии. Фото © t.me / Посольство России в США

Открытие монумента в Калифорнии. Фото © t.me / Посольство России в США

"Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. <…> Однако Госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", — говорится в тексте.

Церемония открытия состоялась накануне, 29 октября. Литургию провёл архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл. Сам памятник создан мастерской ООО РНТМ "Артпроект" при поддержке фонда "Под Покровом Богородицы". Российская дипмиссия помогла привезти бронзовый монумент в США. Дипломаты поблагодарили всех, кто был задействован в процессе реализации проекта и пришёл на церемонию открытия.