Число пострадавших на газовой заправке в Химках выросло до трёх
Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"
В результате пожара на заправке в подмосковных Химках, где произошло возгорание газгольдера, пострадало три человека и повреждено пять автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
"В Подмосковье произошла разгерметизация ёмкости с пропаном без последующего возгорания. Горели палеты, бытовки и пять авто на площади 60 квадратных метров. Пострадало три человека", — говорится в сообщении.
Пожар на газовой заправке в Подмосковье. Видео © VK / "Химки округ"
Напомним, пожар произошёл на Международном шоссе в подмосковных Химках в районе аэропорта Шереметьево. Очевидцы услышали два взрыва на АЗС, после чего появились языки пламени. Выяснилось, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдер) и автомобилей.