Число пострадавших на газовой заправке в Химках выросло до трёх

В результате пожара на заправке в подмосковных Химках, где произошло возгорание газгольдера, пострадало три человека и повреждено пять автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"В Подмосковье произошла разгерметизация ёмкости с пропаном без последующего возгорания. Горели палеты, бытовки и пять авто на площади 60 квадратных метров. Пострадало три человека", — говорится в сообщении.

Пожар на газовой заправке в Подмосковье. Видео © VK / "Химки округ"