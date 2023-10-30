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30 октября, 07:51

Число пострадавших на газовой заправке в Химках выросло до трёх

<p>Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © <a href="https://t.me/mosoblproc/1063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Прокуратура Московской области"</p>

Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"

В результате пожара на заправке в подмосковных Химках, где произошло возгорание газгольдера, пострадало три человека и повреждено пять автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"В Подмосковье произошла разгерметизация ёмкости с пропаном без последующего возгорания. Горели палеты, бытовки и пять авто на площади 60 квадратных метров. Пострадало три человека", — говорится в сообщении.

Пожар на газовой заправке в Подмосковье. Видео © VK / "Химки округ"

Напомним, пожар произошёл на Международном шоссе в подмосковных Химках в районе аэропорта Шереметьево. Очевидцы услышали два взрыва на АЗС, после чего появились языки пламени. Выяснилось, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдер) и автомобилей.

Александра Вишнякова
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