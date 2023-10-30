Спрос на детские новогодние ёлки в Москве вышел на допандемийный уровень

Продажи билетов на детские новогодние ёлки вышли на допандемийный уровень. Об этом в понедельник, 30 октября, информирует РБК со ссылкой на исследование компании, которая управляет двумя крупными онлайн-витринами. Кстати, через именно такие сайты реализуется 60% билетов на подобные события.

За период с 1 августа по 25 октября продажи билетов на новогодние ёлки в столице увеличились в 3,5 раза в деньгах и в три раза в штуках по сравнению с сопоставимыми датами 2022 года. Но, учитывая динамику продаж и недели, оставшиеся до Нового года, продавцы ожидают превышения показателей 2019 года и в деньгах, и в билетах. Средняя цена на новогодние представления для детей в 2023 году составляет 2,4 тыс. рублей, что на 15% выше, чем в 2022 году.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с изданием подтвердил "хоть и небольшой, но рост" продаж билетов на новогодние представления в 2023 году. Он отметил, что на посещаемость цирка влияет и отсутствие туристического потока: европейского зрителя сейчас нет, но, как только восстановится туристический поток, заполняемость залов, по его оценке, прибавит не менее 15–30%.

"Мы напрямую зависим от финансовой ситуации в стране, и каждый раз, когда что-то дорожает — доллар, бензин и так далее, это сказывается на посещаемости культурных учреждений", — прокомментировал Запашный.