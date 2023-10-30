Правительство выделит 3,7 млрд на эндокринологические центры и борьбу с диабетом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями сообщил, что правительство выделит около 3,7 миллиарда рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров, предназначенных для людей с сахарным диабетом, а также иную инфраструктуру.

"Выделим свыше 2 миллиардов 300 миллионов рублей на развитие и создание новых эндокринологических центров, школ для пациентов с сахарным диабетом в регионах страны, а также на приобретение для них необходимых медицинских изделий. Ещё почти 1 миллиард 400 миллионов рублей направим в российские субъекты на дооснащение медорганизаций в сельской местности, на удалённых территориях лабораторным оборудованием и специальными приборами для выявления болезней и наблюдения за состоянием здоровья людей с таким диагнозом", — сказал он.

Премьер добавил, что правительство продолжит реализовать меры поддержки россиян с диабетом. Он отметил необходимость обеспечения равной доступности и высокого качества медицины в том числе для проживающих в труднодоступных местах, а также имеющим проблемы с получением необходимых лекарств. Мишустин подчеркнул, что программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.