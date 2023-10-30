Telegram перестал работать без VPN в южных регионах России

В южных регионах Российской Федерации произошёл массовый сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом говорят данные сервиса "Сбой.рф".

Проблемы с работой приложения наблюдаются в Краснодарском крае (37% жалоб), Ростовской области (16%), а также во Владикавказе и прочих частях Северного Кавказа (10%). По словам местных жителей, приложение запускается только при включённом VPN. Со сбоями в работе Telegram также столкнулись жители Москвы, Воронежской и Волгоградской областей (7%).

У большинства пользователей приложение включается, но не работает без VPN. У части юзеров его и вовсе нельзя открыть.