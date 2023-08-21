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21 августа, 17:49

Масштабный сбой произошёл в работе Telegram

Пользователи сообщают о сбое в мессенджере Telegram. Согласно сведениям DownDetector, у 55% пожаловавшихся пользователей проблемы с работой приложения.

Ещё 43% юзеров заявили о проблемах с подключением к серверу, а 2% сетуют на работу веб-версии мессенджера. О неполадках сообщают жители российских городов, включая Москву. Также проблемы зафиксированы у пользователей из Европы и США.

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Напомним, что 12 августа россияне массово жаловались на неполадки в работе Google. Были сотни отчётов о проблемах с доступом к сервисам.

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Shutterstock

Андрей Бражников
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