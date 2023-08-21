Масштабный сбой произошёл в работе Telegram

Пользователи сообщают о сбое в мессенджере Telegram. Согласно сведениям DownDetector, у 55% пожаловавшихся пользователей проблемы с работой приложения.

Ещё 43% юзеров заявили о проблемах с подключением к серверу, а 2% сетуют на работу веб-версии мессенджера. О неполадках сообщают жители российских городов, включая Москву. Также проблемы зафиксированы у пользователей из Европы и США.