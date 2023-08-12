"Обращайтесь в Google": В Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе поисковика
В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу Google
В Роскомнадзоре не ограничивали работу зарубежных поисковых сервисов, одним из которых является Google. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", — отметили там в беседе с РБК.
Лайф напоминает, что в субботу, 12 августа, россияне массово пожаловались на неполадки в работе Google. Были сотни отчётов о проблемах с доступом к сервисам.
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