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12 августа, 18:37

"Обращайтесь в Google": В Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе поисковика

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу Google

В Роскомнадзоре не ограничивали работу зарубежных поисковых сервисов, одним из которых является Google. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", — отметили там в беседе с РБК.

Сотрудникам Минцифры запретили пользоваться техникой Apple в рабочих целях

Сотрудникам Минцифры запретили пользоваться техникой Apple в рабочих целях

Лайф напоминает, что в субботу, 12 августа, россияне массово пожаловались на неполадки в работе Google. Были сотни отчётов о проблемах с доступом к сервисам.

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Shutterstock

Никита Осипов
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