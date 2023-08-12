"Обращайтесь в Google": В Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе поисковика

В Роскомнадзоре не ограничивали работу зарубежных поисковых сервисов, одним из которых является Google. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", — отметили там в беседе с РБК.