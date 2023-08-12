Россияне массово пожаловались на неполадки в работе Google

На территории России 12 августа зафиксированы сбои в работе поисковой системы Google, свидетельствуют данные портала Downradar. На 17:27 по московскому времени наблюдалось 496 отчётов о проблемах.

35% пользователей, сообщивших о различных сбоях, пожаловались на работу сайта, а 5% заявили о сложностях со входом в систему. Больше всего обращений пришло из Москвы, Петербурга и Казани.