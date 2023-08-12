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12 августа, 14:54

Россияне массово пожаловались на неполадки в работе Google

На территории России 12 августа зафиксированы сбои в работе поисковой системы Google, свидетельствуют данные портала Downradar. На 17:27 по московскому времени наблюдалось 496 отчётов о проблемах.

35% пользователей, сообщивших о различных сбоях, пожаловались на работу сайта, а 5% заявили о сложностях со входом в систему. Больше всего обращений пришло из Москвы, Петербурга и Казани.

В Wikipedia по всему миру произошёл глобальный сбой

В Wikipedia по всему миру произошёл глобальный сбой

Ранее Лайф писал, что в конце июля массовый сбой произошёл в "Телеграме". Пользователи заявляли о проблемах с работой версии мессенджера для компьютера.

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Shutterstock

Никита Осипов
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