В работе Telegram произошёл массовый сбой

На проблему с доступом в Telegram начали жаловаться после 18:00, в том числе в России и США. Сообщалось, что не отправлялись сообщения, а также не обновлялись каналы и не открывались ссылки на мессенджер из внешних источников. При этом данная проблема коснулась не всех, часть пользователей не заметила сбоя.