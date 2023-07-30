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30 июля, 17:01

В работе Telegram произошёл массовый сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой, затронувший многие страны. Пользователи пожаловались на проблемы с работой версии мессенджера для компьютера. Данные подтверждает и сервис Downdetector.

На проблему с доступом в Telegram начали жаловаться после 18:00, в том числе в России и США. Сообщалось, что не отправлялись сообщения, а также не обновлялись каналы и не открывались ссылки на мессенджер из внешних источников. При этом данная проблема коснулась не всех, часть пользователей не заметила сбоя.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что во многих странах пользователи онлайн-энциклопедии Wikipedia столкнулись со сбоями в работе сайта.

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Unsplash

Илья Суриков
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