В работе Telegram произошёл массовый сбой
В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой, затронувший многие страны. Пользователи пожаловались на проблемы с работой версии мессенджера для компьютера. Данные подтверждает и сервис Downdetector.
На проблему с доступом в Telegram начали жаловаться после 18:00, в том числе в России и США. Сообщалось, что не отправлялись сообщения, а также не обновлялись каналы и не открывались ссылки на мессенджер из внешних источников. При этом данная проблема коснулась не всех, часть пользователей не заметила сбоя.
Ранее Лайф рассказывал о том, что во многих странах пользователи онлайн-энциклопедии Wikipedia столкнулись со сбоями в работе сайта.
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