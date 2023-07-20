Приложение WhatsApp вновь заработало после масштабного сбоя
Представители WhatsApp: Приложение возобновило работу после масштабного сбоя
Мессенджер WhatsApp, претерпевший глобальный сбой в ряде мировых стран, вновь начал работать. Об этом объявили представители мессенджера в соцсети Twitter.
"А мы снова здесь, приятного общения!" — указано в сообщении.
Лайф рассказывал, что в работе популярного мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой. В России при входе в приложение подключение не происходило. Сообщения также не отправлялись. С проблемами столкнулись пользователи и Apple, и андроидов.
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