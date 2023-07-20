Приложение WhatsApp вновь заработало после масштабного сбоя

Мессенджер WhatsApp, претерпевший глобальный сбой в ряде мировых стран, вновь начал работать. Об этом объявили представители мессенджера в соцсети Twitter.

"А мы снова здесь, приятного общения!" — указано в сообщении.

Лайф рассказывал, что в работе популярного мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой. В России при входе в приложение подключение не происходило. Сообщения также не отправлялись. С проблемами столкнулись пользователи и Apple, и андроидов.