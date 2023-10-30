Россиянам рассказали, как осенью проветрить помещение и не угробить любимое комнатное растение
Биолог Алексеева призвала опрыскивать комнатные растения из-за горячих батарей
С наступлением зимы благоприятные для комнатных растений условия уходят, сменяясь холодом и сухостью, а многие виды претерпевают замедление ряда процессов. О том, как ухаживать за растениями в этот непростой период, Лайфу рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.
"Многие виды теплолюбивы, и открытые окна или сквозняки могут негативно сказаться на их внешнем виде. Поэтому осуществлять проветривание стоит таким образом, чтобы растения от этого не страдали. Например, временно перенести их в другое место", — посоветовала она.
А короткий световой день может угнетать растения, из-за чего иногда необходимо прибегнуть к специальным фитолампам, спектр лучей которых максимально приближен к оптимальному и естественному свету. Они включаются в определённое время и, по словам специалиста, в сумме должны работать не менее восьми часов.
Кроме того, добавила Алексеева, негативно на растениях скажется недостаток влаги, возникающий в условиях начала отопительного сезона. Из-за этого кончики листьев некоторых видов начинают сохнуть. Специалист рекомендует опрыскивать такие растения или при необходимости ставить рядом ёмкость с водой.
"Опрыскивание проводят отстоянной водопроводной водой, регулярность зависит от культуры. Папоротники, например, надо опрыскивать ежедневно. А в целом следует внимательно изучить правила ухода за конкретными видами и соблюдать их", — заключила Алексеева.
Лайф рассказывал, чем опасна купленная в магазине зелень в пластиковой упаковке. По словам эксперта Анны Пискарёвой, на деле, несмотря на заверения производителей, она очень грязная и может навредить здоровью.
Shutterstock