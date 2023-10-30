Заболевания дёсен повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредили учёные
Daily Mail: Заболевания дёсен могут негативно влиять на состояние сердца
Заболевания дёсен могут негативно влиять на состояние главного органа человека — сердца. Об этом сообщили специалисты Университета Цинциннати, пишет Daily Mail.
Как правило, если с дёснами наблюдаются проблемы, то речь идёт о гингивите — воспалительном заболевании, которое проявляется болезненностью, отёчностью и кровоточивостью. Причиной неприятного недуга является ряд бактерий.
Как объяснили учёные, бактериальная инфекция при гингивите может распространяться через кровоток прямиком до сердца, что чревато тяжёлыми нарушениями вплоть до инфаркта, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Предупредить гингивит несложно — заболевание дёсен легко выявляется во время похода к стоматологу. Также можно сдать анализ слюны, который покажет наличие патогенных бактерий. Есть и инновационный способ, способный выявить инфекцию всего за несколько минут: пациенту нужно взять образец слюны и смешать его с раствором на основе картофельного крахмала. Получившаяся смесь наносится на специальный прибор, который в случае наличия бактерий показывает две полоски. Если же всё в порядке — полоска будет одна.
Такой тест, как отмечают специалисты, способен помочь снизить риск сердечных приступов и инсультов, которые могут быть спровоцированы бактериями полости рта. Однако пока неясно, готовы ли учёные добиваться распространения новой технологии выявления инфекций.
Однако заболевания дёсен могут влиять не только на состояние сердечно-сосудистой системы человека, но и доставлять обычный дискомфорт в повседневной жизни. Так, например, они могут быть причиной неприятного запаха изо рта.
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