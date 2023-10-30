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30 октября, 11:13

Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram в России

Эксперт Курочкин заявил, что сбой в Telegram говорит о проблемах на узле связи

Проблемы с работой Telegram в южных районах России связаны с неполадками на узле связи и не имеют отношения к разработчикам. Об этом телеканалу "360" рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он пояснил, что раз мессенджер продолжал работу в других субъектах, то можно говорить лишь о трудностях на узле связи, где трафик провайдеров объединяется и идёт к пользователям. И если происходит сбой, то этот путь изменяется, подчеркнул эксперт.

"Если что-то долго загружается, значит, ваш трафик идёт как бы обходным путём, через Америку или через кого-то, то есть не напрямую. Где-то потерялся путь. Если он не грузится совсем, значит, вообще нет связи с Telegram", — объяснил Курочкин.

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Ранее сообщалось, что в южных регионах Российской Федерации произошёл массовый сбой в работе мессенджера Telegram. По словам местных жителей, приложение запускалось только при включённом VPN.

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Татьяна Миссуми
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