Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram в России

Проблемы с работой Telegram в южных районах России связаны с неполадками на узле связи и не имеют отношения к разработчикам. Об этом телеканалу "360" рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он пояснил, что раз мессенджер продолжал работу в других субъектах, то можно говорить лишь о трудностях на узле связи, где трафик провайдеров объединяется и идёт к пользователям. И если происходит сбой, то этот путь изменяется, подчеркнул эксперт.

"Если что-то долго загружается, значит, ваш трафик идёт как бы обходным путём, через Америку или через кого-то, то есть не напрямую. Где-то потерялся путь. Если он не грузится совсем, значит, вообще нет связи с Telegram", — объяснил Курочкин.