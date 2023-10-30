ЦБ насчитал 47 млн россиян с кредитами

Количество россиян с оформленными кредитами и займами возросло до 47 миллионов к середине 2023 года. Об этом, отметив рост закредитованности граждан, сообщил ЦБ РФ.

"В первом полугодии 2023 года ещё 2 миллиона граждан стали заёмщиками, их общее число достигло 47 миллионов человек, показывают данные бюро кредитных историй", — говорится на сайте регулятора.

Информация ЦБ указывает на то, что рост быстрее прочих показывает именно категория заёмщиков, у которых оформлено три и более кредита (11,2 миллиона человек). В регуляторе отмечают, что это говорит о росте закредитованности, сопровождающем рост кредитования.