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30 октября, 11:34

ЦБ насчитал 47 млн россиян с кредитами

ЦБ: Количество закредитованных россиян выросло до 47 млн к середине 2023 года

Количество россиян с оформленными кредитами и займами возросло до 47 миллионов к середине 2023 года. Об этом, отметив рост закредитованности граждан, сообщил ЦБ РФ.

"В первом полугодии 2023 года ещё 2 миллиона граждан стали заёмщиками, их общее число достигло 47 миллионов человек, показывают данные бюро кредитных историй", — говорится на сайте регулятора.

Информация ЦБ указывает на то, что рост быстрее прочих показывает именно категория заёмщиков, у которых оформлено три и более кредита (11,2 миллиона человек). В регуляторе отмечают, что это говорит о росте закредитованности, сопровождающем рост кредитования.

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Напомним, 27 октября Центробанк поднял ключевую ставку выше базового прогноза. Она увеличилась сразу на 200 базисных пунктов, с 13 до 15% годовых. Лайф рассказывал, с чем связано решение регулятора и как оно отразится на процентах по вкладам, кредитам, фондовом рынке и курсе рубля.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Юрий Лысенко
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