ЦБ насчитал 47 млн россиян с кредитами
ЦБ: Количество закредитованных россиян выросло до 47 млн к середине 2023 года
Количество россиян с оформленными кредитами и займами возросло до 47 миллионов к середине 2023 года. Об этом, отметив рост закредитованности граждан, сообщил ЦБ РФ.
"В первом полугодии 2023 года ещё 2 миллиона граждан стали заёмщиками, их общее число достигло 47 миллионов человек, показывают данные бюро кредитных историй", — говорится на сайте регулятора.
Информация ЦБ указывает на то, что рост быстрее прочих показывает именно категория заёмщиков, у которых оформлено три и более кредита (11,2 миллиона человек). В регуляторе отмечают, что это говорит о росте закредитованности, сопровождающем рост кредитования.
Напомним, 27 октября Центробанк поднял ключевую ставку выше базового прогноза. Она увеличилась сразу на 200 базисных пунктов, с 13 до 15% годовых. Лайф рассказывал, с чем связано решение регулятора и как оно отразится на процентах по вкладам, кредитам, фондовом рынке и курсе рубля.
ТАСС / Кирилл Кухмарь