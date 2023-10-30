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30 октября, 16:35

МИД России объявил о прекращении безвиза с Украиной с 1 января 2023 года

Соглашение о безвизовых поездках между Россией и Украиной от 1997 года официально прекратило своё действие с 1 января 2023 года. Об этом официально сообщил МИД РФ.

"1 января 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан РФ и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, размещённом на официальном портале правовой информации и датированном 30 октября.

Постпредство России исключило смягчение визового режима Евросоюза

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На Украине визовый режим для россиян начал действовать с 1 июля 2022 года. При этом в МИД Незалежной заявили, что наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию страны. Окончательное решение по пропуску российских граждан будут принимать пограничники.

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LIFE / Владимир Суворов

Юрий Лысенко
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