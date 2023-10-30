Израиль категорически отказался выполнить требование ООН по Газе

Тель-Авив, несмотря на рекомендации ООН и гуманитарных организаций, не позволит поставлять топливо в сектор Газа, чтобы оно не попало в распоряжение ХАМАС. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конкрикус на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

"Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовало его против нас", — заявил представитель ЦАХАЛ.

Агентства ООН и международные гуманитарные организации уже несколько недель призывают Израиль отправить в Газу топливо. Это единственный способ дать электричество в медицинские учреждения и инфраструктуру по очистке воды.