Из-за дефицита топлива все больницы сектора Газа вышли из строя

В секторе Газа из-за израильских обстрелов и дефицита топлива вышли из строя все больницы и медицинские центры. Об этом сообщает пресс-служба палестинского движения ХАМАС.

"Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо", — говорится в сообщении.

Представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра уточнил, что речь идёт о 12 больницах и 32 медицинских центрах. Отметим, что топливо не поступало в Газу с момента эскалации конфликта с Израилем.