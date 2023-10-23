Из-за дефицита топлива все больницы сектора Газа вышли из строя
ХАМАС заявило, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо
В секторе Газа из-за израильских обстрелов и дефицита топлива вышли из строя все больницы и медицинские центры. Об этом сообщает пресс-служба палестинского движения ХАМАС.
"Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо", — говорится в сообщении.
Представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра уточнил, что речь идёт о 12 больницах и 32 медицинских центрах. Отметим, что топливо не поступало в Газу с момента эскалации конфликта с Израилем.
Ранее сообщалось, что наземная операция израильской армии в секторе Газа может занять до трёх месяцев, однако по её итогам палестинское движение ХАМАС будет непременно уничтожено. Министр обороны Израиля Йоав Галант уточнил, что нынешняя операция "должна стать последней".
Напомним, уже больше двух недель продолжается вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС. Обострение конфликта началось 7 октября. В этот день из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. После этого на израильскую территорию проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертвам конфликта с обеих сторон уже идёт на тысячи. Среди погибших есть женщины и дети.
ТАСС / Zuma