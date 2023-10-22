В Израиле допустили, что операция ЦАХАЛ в Газе может занять несколько месяцев
Глава МО Израиля Галант: Наземная операция в Газе может занять до трёх месяцев
Наземная операция израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа может занять до трёх месяцев, однако по её итогам палестинское движение ХАМАС будет непременно уничтожено. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, нынешняя операция "должна стать последней".
"Это должны быть последние [наземные] манёвры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займёт месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", — сказал Галант, выступая в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.
Накануне Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе. В связи с этим пресс-секретарь Минобороны еврейского государства Даниэль Хагари вновь призвал местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
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