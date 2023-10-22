В Израиле допустили, что операция ЦАХАЛ в Газе может занять несколько месяцев

Наземная операция израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа может занять до трёх месяцев, однако по её итогам палестинское движение ХАМАС будет непременно уничтожено. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, нынешняя операция "должна стать последней".

"Это должны быть последние [наземные] манёвры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займёт месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", — сказал Галант, выступая в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.