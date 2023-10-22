В Израиле пригрозили ударить по Ирану в случае конфликта с "Хезболлой"

В случае атак со стороны ливанского движения "Хезболла" и попыток открыть второй фронт на севере Израиль также ударит по Ирану, который активно поддерживает данную группировку. Об этом заявил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.

"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль по всем фронтам. Если мы обнаружим, что они намереваются атаковать Израиль, мы не просто нанесём ответный удар по этим фронтам, но и доберёмся до головы змеи, которой является Иран", — сказал Баркат в интервью Daily Mail.