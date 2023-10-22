В Израиле пригрозили ударить по Ирану в случае конфликта с "Хезболлой"
Баркат: Израиль ударит по Ирану, если "Хезболла" откроет второй фронт на севере
В случае атак со стороны ливанского движения "Хезболла" и попыток открыть второй фронт на севере Израиль также ударит по Ирану, который активно поддерживает данную группировку. Об этом заявил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.
"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль по всем фронтам. Если мы обнаружим, что они намереваются атаковать Израиль, мы не просто нанесём ответный удар по этим фронтам, но и доберёмся до головы змеи, которой является Иран", — сказал Баркат в интервью Daily Mail.
Израильский министр также пригрозил "стереть с лица земли "Хезболлу", если конфликт с группировкой перейдёт в горячую фазу.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, инфраструктура группировки подвергалась ударам 14, 16 и 19 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу катарского телеканала Al Jazeera, погиб журналист. Спустя неделю там же других журналистов обстреляли пулемётчики ЦАХАЛ, убив одного из гражданских.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
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