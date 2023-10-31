Врач объяснила, почему не стоит запивать витамины и контрацептивы чаем

Частые чаепития чреваты обезвоживанием, проблемами с желудочно-кишечным трактом и нарушением сна, а запивание чаем витаминов сводит на нет их эффективность, поскольку при этом образуются нерастворимые соединения, выпадающие в осадок. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Юлия Вереина.

По её словам, танин — один из основных компонентов чая — в избыточном количестве негативно воздействует на питательную среду желудка, что приводит к дискомфорту после приёма пищи. Другой компонент — кофеин — провоцирует нервное возбуждение и бессонницу. Помимо того, чай обладает мочегонным эффектом, вследствие чего тоже может быть ухудшение самочувствия.

"Чай нейтрализует действие оральных контрацептивов, образует выпадающие в осадок соединения с железом, нарушает всасывание препаратов. А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, что может привести к возбуждению и бессоннице", — объяснила эндокринолог.