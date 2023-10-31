Пациент психбольницы в Новосибирске, напавший на медсестру, отправлен в СИЗО
В Новосибирске задержали 36-летнего пациента психиатрической больницы № 3, напавшего на медсестру. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в опубликованном сообщении.
Как добавили в новосибирской прокуратуре, мужчина обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), он пробудет в СИЗО до 26 декабря.
Место, где пациент новосибирской психбольницы напал на медсестру. Фото © Telegram / "СУ СК России по Новосибирской области"
Место, где пациент новосибирской психбольницы напал на медсестру. Фото © Telegram / "СУ СК России по Новосибирской области"
Напомним, несколько дней назад стало известно о нападении пациента психиатрической больницы в Новосибирске на медсестру. Мужчина, лечившийся от алкоголизма, попросил у неё телефон и, получив отказ, кинулся на женщину с проводом от шуроповёрта, пытаясь задушить её. Благо, пострадавшую успели спасти. Нападавший скрылся.
Unsplash / Dan Burton