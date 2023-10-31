В России из-за расходов операторов на частоты LTE могут вырасти тарифы на связь

В 2024 году российские сотовые операторы могут поднять цены на свои тарифы из-за удорожания использования ими радиочастотного спектра. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. Уточняется, что рост произойдёт в случае принятия Минцифры новой методики расчёта платежа.

Так, на данный момент операторы платят за использование частот для 4G (LTE) со значительной скидкой, так как государство считает это перспективной технологией. Однако всё может измениться, что приведёт к десятикратному увеличению расходов.

Как отметил генеральный директор компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов, операторы вполне могут переложить расходы на потребителя. Так, небольшой прирост стоимости услуг будет обусловлен падением их рентабельности и необходимостью компенсировать растущие из-за новой методики затраты.